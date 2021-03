Russland will Beziehungen zu den USA überprüfen

Der Streit zwischen Russland und den Vereinigten Staaten verschärft sich. Nachdem US-Präsident Joe Biden in einem TV-Interview seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als Mörder bezeichnete hat, kündigte Moskau nun eine Überprüfung der Beziehungen zu den USA an. Bidens Äußerungen seien sehr schlecht und beispiellos, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Sie würden zeigen, dass Biden kein Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen habe. Daher werde man jetzt über das Verhältnis zueinander nachdenken.