Nord Stream 2: USA fordern „sofortigen“ Baustopp

Streit in der EU

Doch auch innerhalb der Europäischen Union tobt ein regelrechter Streit um die Gasleitung: Während Länder wie Frankreich und Polen gegen das fast fertige Milliardenprojekt sind, weil sie eine zu hohe Abhängigkeit von russischem Gas fürchten, will Deutschland unbedingt an der Pipeline festhalten. Daran ändert auch der Fall Nawalny nichts. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt betont, dass sie die beiden Themen nicht miteinander verknüpfen wolle. Auch der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich trotz der aktuell belasteten Beziehungen zu Russland für den Weiterbau der Ostsee-Gasleitung aus. „Das eine sind seit Jahrzehnten bestehende Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftsprojekte von Unternehmen, das andere sind schwere Menschenrechtsverletzungen und unsere Reaktionen darauf“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“.