„WW2 Rebuilder“: Wiederaufbau nach dem Weltkrieg

Während des Zweiten Weltkriegs zerstörte Städte mittels schwerem Gerät aus ihren Trümmern auferstehen zu lassen und zu neuem Leben zu erwecken - diese verantwortungsvolle Aufgabe soll PC-Gamern in „WW2 Rebuilder: Cities from the Ashes“ zuteilwerden. Einen offiziellen Erscheinungstermin für das Aufbau-Spiel gibt es bislang nicht, dafür jedoch einen ersten Gameplay-Trailer.