Sarah-Everard-Gedenken: Polizei zerrt Frauen weg

Die Teilnehmer der Mahnwache gedachten am Samstagabend der 33-jährigen Sarah Everard, deren Leiche in einem Waldstück in der südostenglischen Grafschaft Kent entdeckt worden war. Sie war am 3. März in der Nähe des Parks Clapham Common zuletzt lebend gesehen worden. Im Verdacht steht ein 48 Jahre alter Polizist, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.