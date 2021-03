Cannabisgeruch führte zu Corona-Party in Jochberg

Ausgerechnet in Jochberg, wo im Jänner nach Partys von Skilehrern erstmal die britische Coronavirus-Mutation in Tirol aufgetaucht war, musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag einschreiten und den Feierlichkeiten von elf jungen Partytigern ein jähes Ende bereiten. Auch Cannabis war bei der Party im Spiel.