Virus-Mutation: Briten auf Partys statt Skipisten?

Britische Medien melden Partys

Die Quarantäne endete am Donnerstag um Mitternacht. Resch hatte gestern den Wunsch nach zweiten Tests geäußert. Dass die Gruppe – und weitere zum Aufbautraining in Jochberg stationierte Personen – ihren Hauptwohnsitz in den Ort verlegt hatten, ist für Resch nichts Ungewöhnliches: „Ein ganz legaler Vorgang in der EU.“ Britische Medien berichten unterdessen von illegalen Partys der rund 60 jungen Leute.