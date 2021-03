Impfstoffe: Scharfe ÖVP-Attacken gegen Anschober

Ministerium will Wogen glätten

Das Gesundheitsministerium versuchte hingegen, die Debatte am Samstag etwas zu entschärfen. In Zeiten von Impfstoff-Knappheit müssten alle Mitgliedsstaaten „fair beliefert werden“, betonte Anschobers Sprecherin gegenüber krone.at. Die Verteilung sei jedenfalls „ausgewogen und transparent“ gelaufen, sagte Stilling im Ö1-„Morgenjournal“ - es sei dabei nicht nach dem Prinzip gegangen, wer zuerst oder am lautesten rufe, so die Beamtin.