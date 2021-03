Corona-Impfstoffe: Ministerium will Wogen glätten

Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag Kritik an der Verteilung von Impfstoffen unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geübt hatte, ist das österreichische Gesundheitsministerium nun um Beruhigung bemüht. Die Verteilung sei „ausgewogen und transparent“ gelaufen, so die Generalsekretärin des Ministeriums, Ines Stilling. In Zeiten von Impfstoff-Knappheit müssten allerdings alle Mitgliedsstaaten „fair beliefert werden“, wie die Sprecherin von Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Margit Draxl, am Samstag gegenüber krone.at betonte.