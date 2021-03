Die steirischen Bowling-Exoten

Dafür müssen die vier Damen und zwölf Herren allerdings regelmäßig „auswandern“. In der Steiermark gibt es nämlich keinen zweiten Verein, so kämpfen Holl & Co. in der niederösterreichischen Landesliga um Siege mit. „An einem Spieltag stehe ich um 5.30 Uhr auf“, erzählt die niederösterreichische Vize-Meisterin Holl, „und komme am späten Nachmittag wieder nach Hause.“ Die Inseltowner nehmen diese Strapazen aber gerne in Kauf. „Wir müssen auch das Nenngeld und die Fahrtkosten selber bezahlen“, sagt Kassier Matthias Lebenbauer (Bild unten), „und die Grundausrüstung kostet auch schon einmal so um die 250 Euro.“