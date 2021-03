Mit der Wurfscheibe auf großer Korbjagd

Man will dann gar nicht mehr aufhören

Dabei flog die Scheibe gar nicht mal so schlecht bei Versuch Nummer eins, mit Wurf drei ging’s schon zum Putten. „Unsere Bahnen sind zwischen 70 und 156 Meter lang“, sagt Fritz. Wie weit die Jungs werfen? „So um die 150 Meter. Profis in Amerika schaffen auch 200 Meter“, sagt Vincent, der heuer U18-Staatsmeister werden will und fast täglich auf dem Platz steht, zusätzlich noch Stabi- und Athletikeinheiten absolviert. Dann zeigt er einen perfekten Backhand-Wurf – mit vollem Anlauf, mächtig Spin. Schwer beeindruckend. Auch der Forehand-Wurf gelingt ihm nahezu perfekt.