In Weiz heißt es längst: Vorteil Umweltschutz

Beim Tennisverein Weiz heißt es „Vorteil Umweltschutz“. In der Oststeiermark setzt man unter anderem auf Fernwärme und eine wassersparende Bewässerung der Sandplätze. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Obmann Peter Neustifter. Daher kommen in Weiz ab diesem Jahr auch Recyclingboxen zum Einsatz. „Die Spieler werfen die abgespielten Bälle da hinein. Die Box schicken wir anschließend zu einer Recyclingstelle“, so Neustifter. Das Innenleben der Filzkugeln wird dann etwa für den Bau von Sportplätzen verwendet.