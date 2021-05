„Diese Vereinsaktion ist einfach sensationell“

Mütter stehen an vorderster Front

Der Unterliga-Verein (mit seinen sieben Mannschaften) versucht indes neue Wege zu gehen. So sind etwa zwei Mamas als Jugendleiterinnen im Einsatz. Oder: Erst ab der U9 wird fußballspezifisch trainiert – für die Kleineren gibt es ein polysportives Angebot. Da wird geschwommen, gewandert oder im Agility-Park ausgepowert. „Und wir haben auf einen Zwölf-Monats-Betrieb umgestellt“, sagt Metzner. Heißt: Sollte wettertechnisch kein Training möglich sein, werden Zoom-Einheiten angeboten. Ein längerfristiges Ziel hat der Klub auch: „Wir wollen gemeinsam mit der Schule eine Nachmittagsbetreuung aufbauen“, so der Obmann.