Steirische Klubs jubeln über „Krone“-Aktion

Die ersten Gutscheinübergaben sind bereits erfolgt – wie etwa beim Fototermin in Gröbming an die Sportunion Wörschach. 1949 wurde der Verein gegründet, heute gibt es bei 1200 Ortseinwohnern unfassbare 670 Mitglieder in den Sektionen Fußball, Wintersport, Tennis, Tischtennis, Stocksport, Fit/Gesundheitssport und Triathlon. An das „Jahrhundertereignis“ erinnert sich Vorstandsmitglied Gerhard Prüggler gerne zurück: „Wir haben 2018 die Adidas Club-Challenge gewonnen, 1500 begeisterte Fans waren beim Tag mit den Tennisstars Thiem und Tsitsipas live bei uns dabei.“ Angeboten wird von der SU Wörschach vieles, von Bewegungseinheiten für Jung und Alt, Kindergartenskikurse, Tenniskurse, Maskenrodeln oder „Pensionistenstöckln“.