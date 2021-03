Ungewisse Zukunft bei MAN Steyr: So traurig

Die Politiker in Wien sollen endlich aufwachen, sagt Erich. Am MAN-Werk hängen 5000 Jobs. Hinter jedem Job steht ein Mensch. Hinter jedem Mensch steht eine Familie. Es ist eine Katastrophe, sagt er. 66 ist er jetzt, seit erstem Jänner könnte er in Pension sein. Um eine Schließung zu verhindern, ist er noch geblieben. Wenn der neue Eigentümer kommt, dann geht er. So traurig hat er sich seinen Abschied nicht vorgestellt.