Ungewisse Zukunft für 2300 Arbeiter bei MAN Steyr

Doch es ist klar, dass geplant ist, am Standort Autoteile in Zusammenarbeit mit den Russen zu produzieren, was manchen als wirtschaftspolitisch heikel erscheint. Pikanterie am Rande: Der VW-Konzern, zu dem auch die MAN-Mutter gehört, hat seit Jahren eine Kooperation mit GAZ und lässt in Russland Autos für den dortigen Markt herstellen.