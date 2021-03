Lou Ottens: Erfinder der Kompaktkassette gestorben

Die Kassette sei vom ersten Tag an eine „Sensation“ gewesen, sagte Ottens einst dem „Time Magazine“. Der Niederländer war später auch an der Entwicklung der Compact Disc beteiligt. Als Philips 1982 einen ersten CD-Player vorführte, soll Ottens laut BBC-Bericht gesagt haben: „Der herkömmliche Plattenspieler ist von nun an obsolet.“