Krebspatient fährt ein letztes Mal zum Elternhaus

Vor dem Sterben noch einmal zum Elternhaus in Slowenien? Diesen Wunsch hat das Rote Kreuz Salzburg einem Krebspatienten im Endstadium erfüllt. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea und betreut von Ariane und Walter ist es für Erle noch einmal nach Lucija in der Nähe von Portoroz in Slowenien gegangen.