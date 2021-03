Frühjahrsputz der Asfinag in 25 Tiroler Tunnels

Zum traditionellen Frühjahrsputz gibt die Asfinag Einblicke in ihre jährliche Putzroutine: Insgesamt werden in Tirol 25 Tunnels und Galerien von Dreck und Staub befreit – und das in Nachtarbeit. Ein Waschzug besteht aus bis zu fünf Lkw, die vorwiegend Tunnelwände, Decke und Fahrbahn reinigen, aber auch händisch sind die Teams im Einsatz.