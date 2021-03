Poker und Koks: Auch Tiroler zu Haft verurteilt

Wie berichtet, gingen die geselligen Pokerrunden für Hochrisiko-Spieler ab Mai 2018 in zwei Wohnungen in Innsbruck und Völs über die Bühne. Die Abende zogen sich meist bis in den Vormittag hinein, einmal sogar 30 Stunden. Für Essen und Getränke war gesorgt, denn ein Mitorganisator war Spitzenkoch. In wechselnder Besetzung waren rund 80 notorische Zocker dabei. Es soll vorgekommen sein, dass ein Spieler mit 70.000 Verlust den Heimweg antrat.