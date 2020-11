„Sassy Justice“: Deepfake der South-Park-Macher

Im Mittelpunkt von „Sassy Justice“ steht Fred Sassy, ein amerikanischer Verbraucherrechtsanwalt und Reporter für „Cheyenne News at 9“, einem lokalen Fernsehsender in Cheyenne, Wyoming. In seiner wöchentlichen Sendung „Sassy Justice“ kämpft er laut YouTube-Videobeschreibung „für den einfachen Mann“ in seiner Heimatstadt. In der ersten Folge deckt der Reporter „die Gefahren auf, die sich hinter manipulierten Videos verbergen, die zunehmend im Internet auftauchen.“