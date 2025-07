Hitze und Feiertage sorgen nun für Urlauberansturm

Auch Schutzhütten beliebt

Allein im Juni gab es einen wahren Urlauberansturm in den heimischen Bergen. 1,1 Millionen Ankünfte und 3,6 Millionen Nächtigungen entfallen auf diesen Monat. Gründe dafür sind die vielen Feiertage im Juni und das Wetter. Große Hitze lässt Urlaub in den Bergen besonders attraktiv erscheinen. Dementsprechend hoch war auch die Zahl der Übernachtungen in Schutzhütten (70.875).