Dornbirn nach Sieg gegen Graz auf Weg in Play-offs

Dornbirn ist den Play-offs in der ICE Hockey League am Sonntag sehr nahe gekommen! Die Bulldogs setzten sich zu Hause gegen die Graz99ers mit 4:1 durch und liegen mit 18 Punkten nun 5 Zähler über dem „Strich“. Auch der VSV verbesserte mit einem 4:3-Heimsieg über Innsbruck seine Ausgangslage, die Tiroler sind hingegen praktisch weg vom Play-off-Fenster. In der Platzierungsrunde sicherte sich Bozen vorzeitig Platz eins. Nach drei Siegen in Folge musste sich Salzburg Bozen klar mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) geschlagen geben, damit ist den Südtirolern Platz eins nicht mehr zu nehmen. Auch die Vienna Capitals kassierten eine Abfuhr, unterlagen zu Hause Schlusslicht Fehervar 1:6 (0:1, 0:4, 1:1).