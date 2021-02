Wovon die Entscheidung am Montag stark abhängt

Daten sollen „präzise auseinandergerechnet“ werden

Dieser Negativtrend darf nur kurz anhalten - ansonsten muss sich die Regierung wieder etwas überlegen. Und das will sie am Montag auch tun. Zwar sollte es angesichts des nahenden Frühlings eigentlich um Lockerungen gehen - so hofft etwa die Gastronomie auf ein baldiges Aufsperren -, doch erst eine Analyse der Daten am Wochenende wird Aufschluss über das weitere Vorgehen geben. So soll „präzise auseinandergerechnet“ werden, zu welchem Teil der Anstieg auf den hohen Anteil der Testungen zurückzuführen ist und zu welchem die Mutationen dafür verantwortlich sind.