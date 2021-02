Kogler: Training mit Schulbesuchsbestätigung

Vertreter von Sportorganisationen drängen vehement auf baldige Lockerungsschritte, die das Training in Vereinen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich machen sollen. Eine Entscheidung wird am Montag erwartet. Laut Zahlen der Interessensvertretung Sport Austria sind in Österreich mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Sportvereinen. Ein reguläres Training ist derzeit aber gerade in Mannschaftssportarten nicht erlaubt.