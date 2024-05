FPÖ-Skandal: „Natürlich war ich es nicht alleine“

Im FPÖ-Finanzskandal geht es Schlag auf Schlag. Eben erst wurde bekannt, dass gegen einen Ex-Gemeinderat auch wegen Kinderpornos ermittelt wird, nun sind Abschriften eines brisanten Tonbandmitschnitts an die Öffentlichkeit gelangt. Widerlegte Insider sein eigenes Geständnis? Aufgenommen wurde das Tonband am 15. April bei einem Würstelstand am Grazer Hauptplatz, und zwar nach einer Sitzung des Korruptionsfreien Gemeinderatsclubs (KFG). Vier Mitglieder, darunter KFG-Chef Alexis Pascuttini und Jasmin Hans, trafen zufällig auf den ehemaligen FPÖ-Finanzreferenten Matthias Eder, verwickelten ihn in ein Gespräch und nahmen dieses auf. Auszüge aus dem Transkript liegen der „Kronen Zeitung“ vor.