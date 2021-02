Rendi-Wagner warnt vor weiteren Öffnungen

Im Vorfeld der für Montag geplanten Beratungen der Bundesregierung, bei der das weitere Vorgehen fixiert werden soll, erinnerte die SPÖ-Chefin an die aufrührenden Bilder aus Italien vor einem Jahr: „Ich will keine Situation, wie sie vor einem Jahr in Italien in den Krankenhäusern in Bergamo stattgefunden hat. Ich will auch keine Situation, wie sie gerade aktuell dieser Tage in Tschechien passiert, wo auch die Krankenhäuser in der Gesundheitsversorgung kollabieren.“ Eine solche Situation sei letztendlich für die Versorgung aller Patienten gefährlich, warnte sie.