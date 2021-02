Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft

In Rechberg im Bezirk Perg ist am Samstag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg vom Entminungsdienst gesprengt worden. Um die Bombe zu entschärfen, gab es umfassende Sicherheitsmaßnahmen. Der Sprengkörper war am Samstagvormittag bei Holzarbeiten in einem Waldstück gefunden worden.