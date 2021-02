Einzelner Corona-Fall beschert Auckland Lockdown

Ardern wünscht sich „offenes und ehrliches“ Umfeld

Die Premierministerin kündigte auch mögliche Konsequenzen an: Die Behörden hätten die Möglichkeit, Regelbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Allerdings sei es das wichtigste Ziel der Behörden, dass Menschen mit Corona-Symptomen sich meldeten. „Was wir immer abwägen werden, ist: Schaffen wir ein Umfeld, in dem die Menschen offen und ehrlich sind?“, sagte Ardern. „Wir haben es hier mit jungen Menschen zu tun, und wir bitten sie darum, ihr ganzes Leben mit uns zu teilen. Es ist sehr wichtig, dass wir eine Situation haben, in der die Menschen fähig und willens sind, das zu tun.“