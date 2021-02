Aktivisten wollen um die „letzte Grünoase“ kämpfen

Von der ambitionierten Bewerbung St. Pöltens als Europäische Kulturhauptstadt 2024 ist, wie berichtet, einzig das geplante Kinderkunstlabor übrig geblieben. Die SP will das Vorhaben trotz Protesten im Altoona-Park nahe dem Regierungsviertel durchziehen, die VP verhält sich ruhig - wohl weil auch das Land bei dem Projekt mit an Bord ist. Eine Bürgerplattform lässt trotz allem nicht locker: „Der Park ist die letzte Grünoase in der Innenstadt. Wir haben nichts gegen das Kinderkunstlabor, aber es gibt viel bessere Standorte“, so Aktivistin Ulli Nesslinger gestern bei einer Kundgebung auf dem Herrenplatz.