Burgenland: Tierschützerin erhielt Drohschreiben

Daniela Noitz hat im Zuge der Aktion viele positive Zuschriften erhalten. Laut dem Verein gegen Tierfabriken fand sich nun aber auch eine Morddrohung in ihrem Postkasten. Wörtlich sei auf dem handgeschriebenen Zettel in sehr schlechtem Deutsch gestanden: „Aufgepasst eine Kukel in ,Gold‘ führ Diech“ (sic!).