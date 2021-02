OPEC-Geiselnehmer nach Covid-Erkrankung gestorben

Am späten Vormittag des 21. Dezember 1975 überfiel der Libanese Anis Al-Nakasch mit weiteren fünf Terroristen die damalige OPEC-Zentrale am Wiener Ring. Drei Tote waren zu beklagen - doch die Geiselnehmer kamen straffrei per AUA-Maschine davon. Nun erlag Al-Nakasch in Syrien dem Coronavirus.