Für maskenlose Lehrer gibt’s ein dickes Minus

Anfang Februar wurde ein Volksschuldirektor aus dem Bezirk Grieskirchen wegen der Teilnahme an einer Corona-Demo und der Verletzung der Maskenpflicht im Unterricht suspendiert und versetzt. Nun wird der Fall eines Mittelschullehrers im Bezirk Freistadt dienstrechtlich überprüft. Auch er weigert sich, die Maskenpflicht im Unterricht für Lehrer einzuhalten. Noch fünf weitere Lehrer werden laut Bildungsdirektion überprüft. Insgesamt gibt es derzeit also nur sechs „Verweigerer“ von insgesamt 20.000 Lehrern in Oberösterreich.