Kärnten: Der Countdown zur Gemeinderatswahl läuft!

In der Landeshauptstadt wird es wohl oder übel zu einer Stichwahl kommen: Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) könnte also 14 Tage nach dem eigentlichen Wahltermin am 28. Februar noch einmal gegen FPÖ-Kandidat Wolfgang Germ, Ex-Bürgermeister Christian Scheider vom Team Kärnten oder aber Markus Geiger (ÖVP) antreten. Die Frage: Wer macht das Rennen?