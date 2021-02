Schussabgabe bei Jagd nach Einbrecher (18) in Wien

Schussabgabe am späten Dienstagabend in Wien: Nach einem Einbruch in ein Autohaus im Bezirk Simmering nahmen Polizisten die Verfolgung einer dunklen Gestalt auf, die eilig vom Tatort floh. Einer der Beamten gab einen Schreckschuss in die Luft ab, um den Flüchtenden zum Stehenbleiben zu zwingen. Der Verdächtige reagierte jedoch nicht, daraufhin übernahm Polizeidiensthund „Anuk“.