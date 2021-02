Verleger & Microsoft sehen Australien als Vorbild

Facebook widersetzt sich australischem Gesetz

In Australien schaukelt sich derzeit ein Streit zwischen der Regierung und Facebook immer weiter auf. Die US-Firma hatte am Donnerstag Nachrichtenseiten auf ihrer Plattform für australische Nutzer gesperrt. Facebook-User in Australien können seither keine nationalen oder internationalen journalistischen Inhalte mehr teilen. Erst am Dienstag kündigte Facebook ein Einlenken an.