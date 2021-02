Frauen verdienen um 14,3% weniger als Männer

Berechnungen des Frauennetzwerks Business and Professional Women (BPW) zufolge verdienen Frauen durchschnittlich um 14,3 Prozent weniger als Männer. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Equal Pay Day aber immerhin vier Tage nach vorne gerückt. „Ein kleiner, aber wichtiger Schritt am Weg zu mehr Einkommensgerechtigkeit“, so das Netzwerk.