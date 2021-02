Schallenberg: Dichte Grenzen „Gift für Wirtschaft“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Donnerstag erneut die deutschen Grenzschließungen zu Tirol kritisiert. Im Anschluss an eine Videokonferenz mit Amtskollegen aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei bezeichnete er die „überbordenden Maßnahmen“ auf Twitter als „Gift für die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft“. Im Kampf gegen Corona müsse der Schutz der Gesundheit Hand in Hand mit dem Schutz der Wirtschaft gehen, forderte er.