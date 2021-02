Nehammer: „Ziel muss sein, Chaos zu vermeiden“

Spahn will Einreiseverbot verlängern

Diese strengen Regeln für Einreisen aus „Virusvariantengebieten“ sollen nach Wunsch des Deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn bis Anfang März verlängert werden. Am Montagabend wurde laut Medienberichten eine entsprechende Kabinettsvorlage an die anderen Regierungsmitglieder verschickt - und zwar mit der Bitte, um rasche Zustimmung.