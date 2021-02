Pendeln über Deutsches Eck wieder möglich

Felipe: „Grenzen nicht Lösung eines Problems“

„Alle entsprechenden Stellen sind informiert und ich erwarte mir, dass die Abwicklung an den Grenzübertritten nun reibungslos funktionieren wird“, so Platter weiter. Konkret dürfen folgende Personen über das kleine und große Deutsche Eck reisen: Pendler, Schüler, Auszubildende und Studierende. „Das ist ein Schritt in die Richtung eines gemeinsamen Europas, in dem Grenzen nicht die Lösung eines Problems sein können. Wir stehen für ein einheitliches und nachvollziehbares Vorgehen und setzen alles daran, die bislang diffuse Situation infolge der deutschen Regelungen weiterhin schnellstmöglich aufzuklären“, sagt die Grüne Vertreterin von Platter, Ingrid Felipe.