Ex-Politiker lehnte Video ab: „Keine 5 Euro wert“

Sima tauchte in Novomatic-Chatverlauf auf

ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl brachte zudem einen Chatverlauf zwischen dem Public-Affairs-Leiter des Glücksspielkonzerns, Stefan Krenn, und dem damaligen Novomatic-Manager Harald Neumann aufs Tapet, in dem von einem Gespräch mit Sima die Rede sei. Dieses habe jedoch nicht stattgefunden, erklärte diese. Es habe nie einen Termin mit Krenn gegeben, den sie persönlich auch nicht kenne. Und Neumann habe ihr niemals Spenden angeboten oder in Aussicht gestellt, so die Wiener Stadträtin. Dies hätte er sich auch „nicht getraut“, so Sima, „weil ich hatte den Ruf, streng gegen das Glücksspiel vorzugehen“.