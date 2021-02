„E-Autos sparen mit jedem Kilometer CO2 ein“

E-Autos haben eine deutlich bessere Öko-Bilanz im Vergleich zu „normalen“ Autos. Es stecke zwar sehr viel Energie in der Produktion der Akku-Zellen, wie Peter erklärt. „Wenn ich jetzt vom Worst Case ausgehe und den schlimmsten Strom-Mix annehme, dessen ich in Europa habhaft werden kann, sind es aber noch immer 20 Prozent CO2-Einsparung, auf die Lebenszeit des Autos gerechnet.“ Wenn man in Österreich unterwegs ist und einen guten Ökostrom beziehe, dann komme man sogar auf 80 Prozent CO2-Einsparung.