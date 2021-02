So gut sind Österreicher auf Blackout vorbereitet

Der Vorrat an (haltbaren) Lebensmitteln würde nur bei gut sechs von zehn für zwei Wochen ausreichen, an Trinkwasser bei weniger als der Hälfte. 56 Prozent gaben an, genügend Bargeld im Haus zu haben. Eine Möglichkeit, ohne Strom zu kochen, gab jeder Zweite an, beim Heizen waren es rund 46 Prozent. 17 Prozent haben ein Notstromaggregat oder eine Notstromversorgung.