Marco Schwarz: Weltmeister-Fels mit Italien-Faible

Dass es manchmal auch mit weniger geht, demonstrierte Schwarz am Montag in Cortina d‘Ampezzo, als er nach - laut eigener Aussage - nur vier Tagen Super-G-Training in diesem Jahr auf den fünften Platz im Speed-Teil fuhr. Nur wenige Hundertstelsekunden trennten ihn von Spezialisten wie Matthias Mayer und Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr aus der eigenen Mannschaft. Das Gefühl für die langen Bretter, die er in diesem Fall aus dem Repertoire des verletzten Aleksander Aamodt Kilde bekam, hatte er aber immer schon. Der Athlet des SC Bad Kleinkirchheim war immerhin 2014 Super-G-Junioren-Weltmeister und gewann bei derselben Junioren-WM in Jasna Bronze in der Abfahrt. Gerne würde er mehr und öfter Speed-Bewerbe bestreiten, sein Kreuzbandriss im Februar 2019 in Bansko hatte ihm aber zwischenzeitlich einen Strich durch diese Rechnung gemacht.