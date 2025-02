Boss überwältigt: „Diese WM war mein Lebenswerk“

Reges Treiben. Überall wird gearbeitet, Stapler bringen Material weg. Montag, 10 Uhr, Zielstadion. Die „Krone“ traf „Mr. WM“ Bartl Gensbichler und schaute zu den vielen Helfern – etwa beim Netzaufrollen am Ende der Piste. „Mit den ersten Arbeiten wurde gleich am Sonntag nach dem Slalom begonnen, das geht dann sehr schnell“, erzählte der OK-Chef und hatte ein paar Fakten parat: Insgesamt standen über 40 km Zäune, dazu zwei km Sicherheitsnetze. TV- oder Trainertürme werden teils auch mit Helikoptern weggebracht. „Und die Piste wird für den Publikumslauf aufgefräst, weil sie sonst zu hart wäre. Spätestens am Mittwoch ist der Berg frei.“