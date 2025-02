Shiffrin emotional: „Das grenzt an ein Wunder!“

Mit einem emotionalen Posting hat sich Mikaela Shiffrin wenige Tage nach dem Ende der Ski-WM in Saalbach zu Wort gemeldet. „Es grenzt an ein Wunder, mit Breezy Gold in der Team-Kombination gewonnen zu haben, das übertrifft meine kühnsten Träume für diese Wochen“, so die US-Amerikanerin.