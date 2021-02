Corona zum Trotz: Italiener feierten Valentinstag

Unzählige Paare pilgerten am Valentinstag zum Haus in Verona, vor dem Romeo in Shakespeares Tragödie seine Julia anschmachtete. Das Haus aus dem 13. Jahrhundert, in dem laut Legende Julia gelebt haben soll, wird am Valentinstag seit jeher von Paaren besucht, die sich vor dem wohl berühmtesten Balkon der Weltliteratur ablichten. Shakespeares Drama soll sich in Verona abgespielt haben. Allerdings ist die Liebesgeschichte Fiktion - und Julia hat nie wirklich in dem Haus gewohnt. Der Balkon soll erst nachträglich angebaut worden sein.