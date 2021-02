„Eiszeit“ geht zu Ende: Wetter wird wieder milder

Bereits in den frühen Morgenstunden erreicht am Mittwoch eine Störungszone Österreich von Westen her und zieht mit Regen und Schneefall am Vormittag durch. Die Schneefallgrenze liegt dabei meist zwischen 900 und 1500 Meter Seehöhe, mit dem Regen in vielen Regionen besteht verbreitet Glatteisgefahr. Am Nachmittag bleibt es dann meist schon trocken und auch die Sonne kommt durch, nur an der Alpennordseite bleibt es noch länger schaueranfällig. Generell wetterbegünstigt ist der Süden. Mäßiger bis lebhafter Westwind bringt deutlich mildere Luft. Frühtemperaturen minus zehn bis plus drei Grad, Tageshöchsttemperaturen minus ein bis plus zehn Grad.