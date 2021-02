Messerstecher wollte mit Zivilstreife flüchten

Geständnis

Nun stand der 20-Jährige (Verteidiger: Manfred Arthofer) in Linz wegen absichtlich schwerer Körperverletzung vor Gericht. Unter Drogen hatte er einem 28-Jährigen, den er verdächtigte, ihn an die Polizei verraten zu haben, ein Einhandklappmesser in den Rücken gestoßen. Er legte ein Geständnis ab. 28 Monate Haft.