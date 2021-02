Angela Merkel warnt vor dritter Corona-Welle

„Wir müssen sehr achtsam sein”

Mit Blick auf die zunehmende Verbreitung von neuen Varianten des Virus tue man gut daran, nicht an den Annahmen von Expertinnen und Experten zu zweifeln. Die Mutationen würden von diesen als leichter übertragbar eingeschätzt. Merkel warnte zudem, dass sich die neuen Varianten „früher oder später” durchsetzten, wie es bereits in anderen europäischen Ländern geschehen sei. In Deutschland sei derzeit die britische Mutation am häufigsten. In den kommenden Tagen werde es dazu neue Daten geben. „Wir müssen sehr achtsam sein.”