Corona-Kurve verläuft ähnlich wie Spanische Grippe

In den Jahren 1918 bis 1919 hielt zuletzt mit der Spanischen Grippe eine derart ausgeprägte Pandemie die Welt so in Atem wie Corona aktuell. Beim Vergleich der beiden Infektionskurven lassen sich gewisse Ähnlichkeiten feststellen. So war etwa auch die zweite Welle deutlich ausgeprägter als die erste. Brisant: Damals folgte auch noch eine dritte.